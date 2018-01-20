علماء: الأمهات والزوجات هن مصدر الإزعاج داخل الأسرة

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أجراها علماء النفس الأمريكيون، أن الأمهات والأخوات والزوجات هن مصدر الإزعاج الأول بالنسبة للكثير من الناس داخل الأسرة.

وأجريت الدراسة بجامعة كاليفورنيا ، على أكثر من 1000 شخص،طلب منهم التحدث عن علاقاتهم اليومية مع أعضاء أسرتهم وأصدقائهم، وأكد 15% من المتطوعين أن علاقاتهم داخل الأسرة هي السبب المباشر في الإزعاج.

وأكد القائم على الدراسة أن التعامل مع الأنثى داخل الأسرة ،سواء الأمهات والأخوات والزوجات، هي مصدر الإزعاج الأول بالنسبة للكثير من الناس،بسبب الإلحاح والثرثرة والتدخل بكل التفاصيل.