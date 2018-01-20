10 وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة BAE SYSTEMS السعودية المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، وظائف هندسية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل في فروع الشركة في الرياض وتبوط والظهران والطائف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، تحت مسمى ” مشرف فني صيانة الطائرات، مشرف الإلكترونيات، فني أنظمة بنيوكروليكس، قائد فريق هندسة، مشغل ثانٍ وحدة مراقبة، فني معدات أرضية طائرات، مدرب فني كهربائي معدات أرضية طائرات، فني أنظمة إلكترونيات الطيران، فني صيانة النظم الكهربائية، فني تكنولوجيا المعادن “.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، منذ أمس الجمعة 19 يناير، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا .