على رأسهم مواجهة الهلال والقادسية.. 3 مباريات تشعل بطولة كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار دور ثمن النهائي، اليوم السبت، إقامة 3 منافسات قوية؛ لا بديل فيها عن الفوز.

و يواجه نادي القادسية نظيره الهلال، في تمام الساعة 5:55 مساءً،على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية، ويسعى الزعيم خلال المباراة إلى الحفاظ على اللقب، حيث من المقرر أن المغلوب يخرج من البطولة.

وفي تمام الساعة 6:10 مساءً يلتقي النصر والنهضة، في الجولة ذاتها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث يسعى النصر إلى الوصول إلى الأدوار النهائية، بينما يمني النهضة نفسه بـ أن يستمر في تحقيق المفاجأت والإطاحة بالنصر.

ويواجه الفيصلي نظيره النجوم، في تمام الساعة 3:30 عصرًا، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة، ويخوض الفيصلي المباراة في ظل انتعاشة كبيرة، حيث يتمنى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بينما يحاول النجوم مواصلة مشواره في البطولة؛ حتى تكون حافزًا لدى اللاعبين لتغيير الصورة التي يقدمها الفريق بدوري الدرجة الأولى؛ كونه مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.