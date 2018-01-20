يابانيون يهددون الزعيم الكوري الشمالي بالسجن

بيونج يانج(صدى):

تعرض الزعيم الكوري الشمالي ” كيم جونغ أون ” للتهديد بالسجن من قبل أسر ضحايا اليابانيين المختطفين لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، خاصةبعد فشلهم في الحصول على معلومات بشأن مكان تواجدهم.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، أعلن أهالي المختطفين عن ذهابهم إلى ” لاهاي ” الأسبوع المقبل، ليطالبوا المحكمة الجنائية الدولية، برفع دعوى ضد زعيم كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية، قد أعلنت في عام 2002، انتدابها لـ 13 يابانيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لتدريبهم على التجسس.