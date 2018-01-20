” وطن بلا مخالف ” : الغرامة والسجن عقوبة من لا يحمل هوية مقيم

علي القحطاني(صدى):

جددت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، تحذيرها إلى المقيمين في المملكة من عدم حمل هوية مقيم.

وأكدت الحملة أن عدم حمل هوية مقيم يعد مخالفة ويعرض صاحبها للعقوبات الممثلة في غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال، أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع، موضحه أنه يمكن إدارج العقوبتان معًا.

ووجهت رسالة إلى المقيمين قائله ” تعاونك في حمل وإبراز هوية مقيم لدى الأجهزة الأمنية، يساهم في المحافظة على الأمن والاستقرار “.