” بكتيل ” تعلن عن 16 وظيفة شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة بكتيل السعودية، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين.

وأتاحت الشركة الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة بالمملكة في الرياض، والجبيل.

وجاءت الـ16 وظيفة الشاغرة على مسمى:

1- مهندس تركيب السكك الحديدية.

2- مساعد تنفيذي.

3- مدير الأشغال المدنية.

4- مهندس أول- مشروع المترو.

5- مدير المشروع- المستودعات.

6- مشرف تكاليف الميكانيكية.

7- مدير التنسيق/ الواجهات.

8- مدير العمليات والصيانة بالمترو.

9- مدير هندسة الجودة التقنية.

10- مهندس مدني- تطوير الموقع.

11- مهندس ساحلي.

12- مدير هندسة السلامة والحرائق.

13- مهندس السلامة والحرائق.

14- مدير الهندسة.

15- مهندس إنشائي.

16- مهندس مشروع- إعداد الموقع والطرق.

وأشارت الشركة إلى أنه لراغبي التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنهم الدخول على الرابط التالي هنا .