15 % نسبة انخفاض واردات المملكة من قطع غيار السيارات خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصلحة الجمارك، انخفاض قيمة واردات المملكة من قطع غيار السيارات خلال العام الماضي 2017 بنسبة 14.75% إلى 8.72 مليار ريال مقارنة بـ10.23 مليار ريال في 2016.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن السوق السعودي من أكبر أسواق مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها هي ” اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا”.

كما حذر من مخاطر شراء قطع الغيار المقلدة وغير الآمنة، لافتًا إلى أن زيادة التوعية بشأن هذا الأمر هو أسرع حل للقضاء على وجودها، ما يؤدي إلى كسادها في المحال.