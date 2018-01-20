” علماء إفريقيا ” يقدم تعازيه إلى المملكة في وفاة الداعية التويجري
تقدم اتحاد علماء إفريقيا، بالتعزية إلى المملكة والأمة الإسلامية كافة، في وفاة الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجري، سائلين المولى أن يتقبله في الشهداء المهديين
وقال اتحاد العلماء: ” الشيخ – رحمه الله – عُرف بجهوده الدعوية والخيرية في ربوع إفريقيا، وأسلمت على يديه قبائل من الوثنيين، بحمد الله ” .
وكان الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجري لقى حتفه إثر إطلاق النار عليه من بعض الوثنيين في أثناء رحلة دعوية في القرى الواقعة على حدود غينيا مع مالي، الثلاثاء الماضي.
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