” علماء إفريقيا ” يقدم تعازيه إلى المملكة في وفاة الداعية التويجري

علي القحطاني (صدى):

تقدم اتحاد علماء إفريقيا، بالتعزية إلى المملكة والأمة الإسلامية كافة، في وفاة الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجري، سائلين المولى أن يتقبله في الشهداء المهديين

وقال اتحاد العلماء: ” الشيخ – رحمه الله – عُرف بجهوده الدعوية والخيرية في ربوع إفريقيا، وأسلمت على يديه قبائل من الوثنيين، بحمد الله ” .

وكان الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجري لقى حتفه إثر إطلاق النار عليه من بعض الوثنيين في أثناء رحلة دعوية في القرى الواقعة على حدود غينيا مع مالي، الثلاثاء الماضي.