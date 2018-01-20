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مستشار ولي عهد أبوظبي يتوقع فوز ” السيسي ” برئاسة مصر لفترة ثانية

مستشار ولي عهد أبوظبي يتوقع فوز ” السيسي ” برئاسة مصر لفترة ثانية
القاهرة(صدى):

توقَّع عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون السياسية سابقاً، فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بمصر، وذلك بنسبة 99%.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفاً بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما أن سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الإخوان “.

يذكر أن الرئيس المصري قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويواجهه السياسي المعارض خالد علي، فيما تراجع الفريق أحمد شفيق عن ترشحه.

 


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