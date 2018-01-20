” إميرسون الدولية ” تعلن عن وظائف شاغرة بفروع المنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، للعمل بالفروع التابعة للشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة بمسميات:

مدير المبيعات – إدارة صحة الآلات: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الكيميائية، والكهربائية، والميكانيكية، أو الأجهزة.

مدير المبيعات الإقليمية- عزل الصمامات: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: الهندسة، إدارة الأعمال.

ولفتت الشركة في إعلانها إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنا .