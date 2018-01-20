فيديو طريف لكلب يطارد تمساح ضخم
وثق أحد زوار حديقة حيوان في الإقليم الشمالي بأستراليا ، مقطع فيديو طريف لكلب صغير جرئ يُطارد تمساحاً ضخماً بسبب غيرته منه .
وعلق صاحب الفيديو أنه كان يزور جزيرة معزولة مع عائلته، عندما استدعى صاحب المكان تمساحا يدعي كيسي من المياه.
وأضاف أن كلبا شعر بالغيرة وبدأ يطارد تمساحا طوله نحو 3 أمتار ونصف ويجبره على العودة إلى النهر.
وظهر صاحب المكان يمدح التمساح ويرمي له بعض الدجاج، وبسبب الغيرة لم يتوقف الكلب عن النباح في الخلفية ، وبعد ثواني فوجئ الجميع بهجوم الكلب الصغير على التمساح، وخشي البعض من أن ينتهي المشهد بشكل مأساوي، لكن التمساح لاذ بالفرار وقفز في المياه بعدما عضه الكلب في ذيله.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 19 دقيقة
ابن كلب والتمساح شكله متربي ولد حموله 😳
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7071 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههه😅. أجَل التمساح ولد حموله يخوي ابوباسم .هههههههههه.😂.