” الحوثي ” ترفض الكشف عن مصير 15 فتاة مختطفة في المسيرة النسائية

فهمي محمد(صدى):

رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، الكشف عن مصير أكثر من 15 فتاة تم اختطافهم أثناء مشاركتهن في مسيرة معارضة للانقلابيين منتصف الشهر الجاري.

وأعلنت مصادر يمنية، أن عائلات المختطفات طرقت كل الأبواب لمعرفة مصير بناتها والمطالبة بالإفراج عنهن دون أن تتمكن من معرفة أي شيء عن مكان وظروف اختطافهن في سجون الحوثيين، مؤكده أن جميع البلاغات التي أرسلت للمنظمات المحلية لم تلقَ أي استجابة من قبل المتمردين.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية اعتدت على مسيرة نسائية، الأسبوع الماضي، واختطفوا بعض المشاركات فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.