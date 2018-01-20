بالتزامن مع الاحتجاجات .. السودان تعتقل الصحفيين

الخرطوم(صدى):

كشف مجلس الإعلام الخارجي بالسودان، عن اعتقال السلطات السودانية لاثنين من الصحفيين اللذين كانا يغطيان تظاهرات الشعب السوداني ضد ارتفاع الأسعار بالعاصمة الخرطوم.

وذكر المجلس الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية، أن أحد الصحفيينْ المعتقليْن يعمل في وكالة أنباء رويترز، والآخر مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، أشارت لجنة حماية الصحفيين، إلى أنه تم اعتقال خمسة من الصحفيين المحليين، داعية إلى إطلاق سراحهم جميعاً.

يذكر أن السودان، تشهد موجة احتجاجات عارمة، اعتراضاً على رفع أسعار الخبز، فيما قابلتها السلطات بمحاولات قمع شديدة.