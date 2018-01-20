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مستشفى سليمان الحبيب تنقذ طفلة متلازمة داون بعد توقف قلبها

مستشفى سليمان الحبيب تنقذ طفلة متلازمة داون بعد توقف قلبها
نايف السالم(صدى):

استقبل مركز الطوارئ القلبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، حالة طفلة متلازمة داون تبلغ عشر سنوات قد توقف قلبها تمامًا.

وقام فريق استشاري متخصّص بإجراء قسطرة قلبية ،وزراعة جهاز منظم لضربات القلب ICD ،حيث توقف الجهاز القديم المزروع ببطن الطفلة قبل ست سنوات.

وتم وضع الطفلة تحت الملاحظة الدقيقة لمتابعة حالتها الصحية بعناية والتأكد من تماثلها للشفاء التام.

 


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