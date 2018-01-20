الأسواق اليمنية تشهد انتعاشا بعد الوديعة السعودية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن الأسواق اليمنية شهدت انتعاشاً ملحوظاً بعد الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني بقيمة 2 مليار دولار، مشيرة إلى ان هناك انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية ما ساعد اليمنيين على الشراء والعودة إلى الأسواق.

من جانبه، أوضح محمد جماعي، الخبير الاقتصادي اليمني، أن هناك عدة دلالات على الوديعة، وهي: مباركة دولية لنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، و إنقاذ الريال اليمني من الانهيار، والموافقة على فتح حسابات اليمن في الخارج.

وكذلك استئناف تصدير الغاز والنفط من مأرب وشبوة، بالإضافة إلى تأهيل ميناء عدن لاستيعاب نشاط المرحلة القادمة تجاريا، وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها الحوثيون.