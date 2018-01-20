آخر تطورات تحقيقات وزارة النقل في مجزرة حادث ” الأم وأبنائها الـ 6 “

نايف السالم(صدى):

تواصل وزارة النقل تحقيقاتها في قضية الحادث الذي راح ضحيته أم و6 من أبنائها وأعفت بسببه مدير فرعها بجازان، معترفه بالتقصير من قبل إدارة المنطقة، حيث أكدت أن الأخدود في طريق تابع لها كان سببًا في الحادث.

وأكدت بعض المصادر أن مدير الطريق والمواصلات بجازان الذى جرى إعفاؤه قدم للتحقيقات مجموعة مخاطبات تطالب المقاول بإصلاح الأخاديد على ذلك الطريق، ومن جانبه رفض الفرع تشكيل لجنة استلام الطريق من المقاول قبل أن يتم إصلاح كل الأخاديد، بالإضافة لمحضر يتضمن بلاغ مواطن يفيد بالأخاديد على ذلك الطريق موجه للمقاول أيضًا.

وكانت تعرضت عائلة إلى حادثة مرورية مأسوية بعد اصطدامهم في قلاب بمركز الكدمي أثناء عودتهم من رحلة في محافظة هروب، راح ضحيته أن و6 من أبنائها بينما أصيب الزوج بكسر في التروقة.

ومن جانبها صرحت الوزارة عقب الحادث مباشرة بوجود تقصير من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، و عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات الصيانة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة، وعلى إثره اتخذ الوزير قراراً بإعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلّف في منطقة جازان.