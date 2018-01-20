حفظ الأطعمة في الحاويات البلاستيك يعرضك للخطر

متابعات(صدى):

أثبتت الدراسات أن الحاويات المصنوعة من البلاستيك حتى ذات الأنواع الآمنة، تتفاعل مع الأطعمة عند تخزينها فيه، مما يتسبب في إلحاق الضرر بك، وقد يصل الأمر للإصابة بالسرطان.

لذا فينصح باستخدام الحاويات الزجاجية، والمصنوعة من ” الستانليس ” أو السيراميك لتخزين مختلف أنواع الطعام .

وعلى الرغم من أن الحاويات البلاستيكية الشفافة اللون المصنوعة من مادة البولي إيثلين تعتبر آمنة، إلا أن بعض المكونات الكيميائية يمكن أن تتحرر من المادة البلاستيكية مع الوقت ، وتتفاعل هذه المواد مع الطعام.