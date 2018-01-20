بالصور.. طفل من ذوي الهمم يحضر مباراة الاتحاد.. ووالده يفاجئ بردود جارحة
تفاعل الفنان فايز المالكي، مع أحد المواطنين الذين اشتكوا من تعامل البعض معه ومع ابنه ” من ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، بأسلوب غير لائق عندما أخذه إلى الملعب وحاول إدماجه مع المجتمع.
وقال المواطن الذي نشر صوراً لابنه: ” جرحني بعض الردود وبعض الرسائل المرسلة لي على الخاص.. ابنى من أغلي الفئات على قلوبنا و هم فئة ذوي الهمم العالية و مرضه مرض عضال لا شفاء منه وهدفي من أخذه للملعب تحقيق رغبته و دمجه مع المجتمع بصورة طبيعية و لم يكن لأي هدف آخر. اشكر من دعمني و من أبدي امتعاضه من الصورة “.
وقال ” المالكي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما عليك من أحد هذولي بعضهم متخلف.. انت وابنك على روسنا من فوق “.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدك
ويشافي ابنك
ومعليك من احد خلهم وراء ظهرك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7070 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحم حاله ويكون في عونه ويشفيه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13829 ] نشر منذ 58 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحم حاله ويكون في عونه ويشفيه .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 29 دقيقة
منتقديك ايها الاب الفاضل أناس ما عندهم لا دم ولا إحساس .بل ان البهائم اعزكم الله عندها من العاطفة والشفقة والرحمة ما ليس عند هؤلاء .المهم ان ولدك شفاه الله وعافاه تحققت أمنيته واسعدت قلبه فلا قيمة لما يقوله زعيط ومعيط ونطاط الحيط