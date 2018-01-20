بالصور.. طفل من ذوي الهمم يحضر مباراة الاتحاد.. ووالده يفاجئ بردود جارحة

نايف السالم(صدى):

تفاعل الفنان فايز المالكي، مع أحد المواطنين الذين اشتكوا من تعامل البعض معه ومع ابنه ” من ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، بأسلوب غير لائق عندما أخذه إلى الملعب وحاول إدماجه مع المجتمع.

وقال المواطن الذي نشر صوراً لابنه: ” جرحني بعض الردود وبعض الرسائل المرسلة لي على الخاص.. ابنى من أغلي الفئات على قلوبنا و هم فئة ذوي الهمم العالية و مرضه مرض عضال لا شفاء منه وهدفي من أخذه للملعب تحقيق رغبته و دمجه مع المجتمع بصورة طبيعية و لم يكن لأي هدف آخر. اشكر من دعمني و من أبدي امتعاضه من الصورة “.

وقال ” المالكي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما عليك من أحد هذولي بعضهم متخلف.. انت وابنك على روسنا من فوق “.