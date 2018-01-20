لتحسين فرص الحمل.. 6 عوامل حياتية يجب متابعتها

متابعات(صدى):

تخاف الكثير من النساء، من عدم حدوث الإخصاب وبالتالي الحمل؛ نظراً للاضطراب الذي يحدث الدورة الشهرية، بسبب العديد من العوامل الحياتية أو المرضية.

وأوضحت الأبحاث أن هناك عدة أنظمة حياتية يجب اتباعها، للتقليل من حدوث اضطرابات الهرمونات، ومنها: التوازن الغذائي، أي تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وفيتامين ” د “، والتنويع فيها.

كما تساعد التمارين اليومية على توازن الهرمونات، وانتظام الدورة الشهرية، وكذلك تتبع أيام الإباضة بدقة، إضافة إلى ضرورة خفض مستوى هرمون التوتر عن طريق تقنيات الاسترخاء، وتقليل ساعات العمل ولو قليلاً، والخروج إلى المتنزهات.

وكذلك يساعد الجماع على حدوث الإخصاب بممارسته يوماً بعد يوم، وأخيراً إجراء فحوصات لمستوى الهرمونات بمعرفة الطبيب.