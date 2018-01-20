توقف 8 مشاريع مرخصة ضمن برنامج ” وافي “

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم السبت، عن توقف 8 مشاريع مرخصة ضمن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان ” وافي “، من ضمنهم 6 مشاريع كان من المقرر انتهاء منهم في شهري مايو ويونيو 2017.

وأوضحت المصادر أن المشاريع التي من المرجح أنها متوقفة عن العمل أو تم إلغاء تراخيصها خلال الفترة الراهنة من إجمالي 60 مشروعًا معلنًا عنها، تمثل نسبة 13.33% من إجمالي المرخص لها.

وأكدت أن مدينة جدة تصدرت قائمة المشاريع المتوقفة عن العمل، حيث توقفت بها 4 مشاريع عن إتمام أعمالها، ممثلة في ” مجموعة جيزة بمشارف، أبراج لمار، الفريدة السكني المرحلتين الثالثة والرابعة، ومشروع برج الماسة ” ، كما تصدر المشاريع المكتملة في مرحلة ” الضمان ” بـ6 مشاريع.

كما توقفت أعمال مشروع ” سمايا ” بمدينة الرياض، ومشروع ” المحيسني تاور ” بمكة المكرمة، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإسكان ترخيص مشروع ” رتال سكوير ” بمدينة الدمام.