محلل تحكيمي: طرد حارس ” الاتفاق ” غير صحيح

نواف السالم(صدى):

كشف المحلل التحكيمي عبد العزيز الكثيري، عن استحقاق ناديي الاتحاد، والاتفاق لركلتي جزاء خلال مباراة الأمس في إطار الدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال ” الكثيري ” ، إن المباراة شهدت عدد من الأخطاء التحكيمية، موضحًا أن الدقيقة 33 كان هناك ركلة جزاء لصالح الاتفاق لم يتم حسابها؛ على خلفية سقوط اللاعب محمد الصيعري داخل منطقة الجزاء بعد عرقله مدافع الاتحاد له.

وعلى جانب أخر أوضح أن ركلة جزاء الاتحاد التي لم يتم احتسابها كانت في الدقيقة 58، لصالح لاعب الاتحاد فلانويفا.

وعن واقعة طرد حارس مرمى الاتفاق، بالأنذار الثاني، أوضح أنه لم يكن صحيح؛ نظرًا لعدم وجود مخالفة على لاعب الاتحاد فهد المولد.

وانتهت المباراة أمس بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف للاتفاق؛ ليتأهل إلى دور الـ8 من المسابقة المحلية.