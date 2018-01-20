البيئة تطالب بإيقاف كافة المزادات والمباسط ومسابقات الطيور

علي القحطاني (صدى):

ناشدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإيقاف كافة المزادات والمباسط ومسابقات الطيور في المملكة، حتى يستقر الوضع الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور.

وأشار الدكتور عبدالله أبا الخيل، متحدث الوزارة الرسمي، إلى أهمية منع أسواق الطيور العشوائية غير المرخصة بشكل دائم؛ لكونها تساهم بشكل كبير في نشر المرض.

وبشأن حالات أنفلونزا الطيور، أكد ” أبا الخيل ” ، على وجود انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الإيجابية بالمشاري، مؤكداً أن تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ؛ للتأكد من انحسار المرض.