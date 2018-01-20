خبير أرصاد يكشف أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، عن أسباب التقلبات الجوية المتلاحقة التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن هذه التغيرات تشهدها المنطقة العربية جميعها وليست المملكة فقط.

وأشار ” كراني ” ، إلى أن هناك تحركاً سريعاً لمنخفض حركي من المتوسط للشرق والشمال الشرقي، مضيفاً أن هذا المنخفض سيترك خلفه تعمقاً لامتداد مرتفع جوي.

وأوضح خبير الأرصاد، أن هذا التعمق سيصحبه استقراراً للأجواء الشمالية الغربية ومؤشرات علمية دولية، سيتحول إلى منخفض حركي شرق المتوسط يصاحبه موجة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ” كراني ” ، إن هذه الموجة ستجلب تراكم سحابي على الشمال، يصحابها أمطار خلال الفترة من 23 يناير إلى 26 يناير، مع ظواهر تحرك الموجة والبادئة بالشمالية الغربية.