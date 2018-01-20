فيديو صادم للتحول الرهيب في شكل الفتيات بعد وضعهن للمكياج

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو يٌظهر تحول فتيات بعد وضعهن المكياج ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، بسبب الاختلاف الكبير للفتيات قبل وضع المكياج وبعده .

وظهرت الفتيات بشكل فاتن ومثير بعد وضع ميكاب آرتيست المكياج لهن، حيث أخفت عيوب بشرتهن وحولت شعورهن بشكل كامل مع إضافة كريم الأساس بلون مناسب للبشرة، وأحمر شفاه مميزة، وبدت الفتيات سعيدات بشكل كبير بالتغيير الكامل الذي حصلن عليه.