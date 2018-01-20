  • السبت 20

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. أمانة نجران تواصل أعمال النظافة اليومية

بالصور.. أمانة نجران تواصل أعمال النظافة اليومية

بالصور.. أمانة نجران تواصل أعمال النظافة اليومية
راشد آل شريه(صدى):

واصلت أمانة منطقة نجران، صباح اليوم السبت، أعمالها البيئية في مختلف أحياء المنطقة تحت شعار ” نجران مدينة جميلة، بتعاونك تبقى نظيفة “.

ونشرت أمانة المنطقة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مجموعة من الصور أثناء قيام العمال بأعمال النظافة اليومية؛ للحفاظ على شوارع المنطقة وأحياء.

كما تستمر وكالة الخدمات في المكافحة المنزلية في أعمالها اليومية بعدد من الأحياء؛ للحد من التلوث ومكافحة الحشرات.

 

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *