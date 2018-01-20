حسين القحطاني: تشريع جديد لإعداد نظام الأرصاد قريبا
صرّح حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة استحدثت الأساليب التقنية التي تحقق وصول المعلومات إلى المجتمع، موضحاً أنها شرعت في إعداد نظام الأرصاد.
وأكد ” القحطاني ” ، أن التشريع يأخذ في الاعتبار، آلية التعامل مع معلومات الطقس وفق قوانين وأنظمة حازمة، مؤكداً أنها ستعلن عن تفاصيله قريباً.
وأوضح ” القحطاني ” ، أنه تم رصد معلومات متضاربة يطلقها بعض مدعي الخبرة وتحليل الطقس، تضلل المتابعين؛ وذلك بهدف زيادة عدد المتابعين فقط.
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