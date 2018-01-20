حسين القحطاني: تشريع جديد لإعداد نظام الأرصاد قريبا

عادل الحربي (صدى):

صرّح حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة استحدثت الأساليب التقنية التي تحقق وصول المعلومات إلى المجتمع، موضحاً أنها شرعت في إعداد نظام الأرصاد.

وأكد ” القحطاني ” ، أن التشريع يأخذ في الاعتبار، آلية التعامل مع معلومات الطقس وفق قوانين وأنظمة حازمة، مؤكداً أنها ستعلن عن تفاصيله قريباً.

وأوضح ” القحطاني ” ، أنه تم رصد معلومات متضاربة يطلقها بعض مدعي الخبرة وتحليل الطقس، تضلل المتابعين؛ وذلك بهدف زيادة عدد المتابعين فقط.