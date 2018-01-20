مصرع وإصابة 9 أشخاص في حريق متعمد بأحد فنادق كوريا الجنوبية

سول(صدى):

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، إثر حريق متعمد شب بأحد الفنادق الصغيرة في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

ونقلت وكالة أنباء ” يونهاب ” الكورية الجنوبية اليوم، عن مصادر شرطية قولها إن الحريق اندلع الليلة الماضية في أحد الفنادق الصغيرة بمقاطعة جونجنو، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص يعمل في أحد المطاعم بالقرب من الفندق.

وكشفت التحقيقات قيام الجاني بشراء كمية من البنزين من إحدى محطات الوقود القريبة من موقع الحادث، ووفقًا لشهود، يعتقد بأن الجاني أقدم على إضرام النيران بالفندق بسبب رفض الإدارة دخوله لأنه كان في وضع غير لائق.