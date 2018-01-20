أمانة نجران تغلق أربع ملاحم مخالفة للاشتراطات الصحية

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، جولات تفتيشية على الملاحم بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 4 ملاحم مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للملاحم المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها، وذلك لرصد مخالفات صحية تمثلت في وجود مسالخ غير نظامية، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود حظائر أغنام ملحقة بالملاحم.

من جهته أكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل, حرص الأمانة على تكثيف الجهود الرقابية لجميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.