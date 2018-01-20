” الغذاء والدواء ” تلزم مصنعي ومستوردي المبيدات بالتسجيل

عادل الحربي (صدى):

تطبيقًأ لأنظمة السلامة بالأسواق، وحرصًا على صحة الإنسان والبيئة، وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء ،بإلزام مصنعي ومستوردي المبيدات بالتسجيل لديها.

وكلفت الهيئة مجلس الغرف السعودية بإبلاغ كافة المصنعين والمستوردين للمبيدات، بتسجيل منشآتهم في الهيئة، لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في المبيدات المصنعة والمتداولة في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وذلك تطبيقًأ لقانون المبيدات الذي يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات، وتتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.