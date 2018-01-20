جماهير الاتحاد يسجلوا أعلى نسبة حضور في المسابقات المحلية

ماجد محمد(صدى):

بلغت نسبة حضور جماهير الاتحاد، أمس الجمعة، في مباراة الاتفاق في إطار الجولة الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، أعلى نسبة حضور، في المسابقات المحلية.

وحضر مباراة أمس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 44.010 مشجعًا من جماهير الاتحاد؛ لمؤازة الفريق في مواجهة الاتفاق.

وشهدت المباراة أجواء حماسية من الجماهير، التي رفعت ” تيفو ” يحمل شعار ” قاتلوا من أجلمنا ” ، بالإضافة لحضور العائلات الذي بث الحماس في اللاعبين، خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.