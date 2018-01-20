شركة هاليبورتون تعلن عن توفير 15 فرصة عمل

فاطمة المالكي(صدى):

قامت شركة هاليبورتون “ Halliburton ” ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، بالإعلان عن عدد (15) وظيفة خالية ، لخريجي الجامعات والحاصلين علي شهادة الدبلوم في عدة تخصصات؛ وهذه الوظائف متوفرة بجميع فروع الشركة .

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتوفرة هي :

– مهندس حقل.

– منسق خدمات ومواد المشروع.

– مساعد مهني حقل.

– مشغل الخدمة- أنظمة الحفر (وظيفتين).

– مساعد أول مشغل (عدد 3 وظائف).

– سائق شاحنة ثقيلة (وظيفتين).

– مهندس مستوى الدخول.

– مشغل أول الخدمة- الأداء والتسجيل.

– مشغل أول الخدمة- أنابيب ملفوفة.

– مشغل أول الخدمة- اختبار بئر السطح.

– مساعد أول مشغل- الأداء والتسجيل.

والجدير بالذكر أنَّ الشركة قامت بفتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير الماضي 2018م.

وأوضحت الشركة، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقعهنا