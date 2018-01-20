ارتفاع صادرات المملكة من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13% في عام

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، ارتفاع صادرات المملكة من المنتجات النفطية المكررة مثل ” الديزل والبنزين ووقود الطائرات ” إلى 155 ألف برميل يوميًا ، مسجله ارتفاعًا بنسبة 13% عن العام الماضي.

وأوضحت الوكالة، أمس الجمعة، أن إجمالي صادرات المنتجات السائلة بلغ 8.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مشمله نسبة 19% من الحجم الإجمالي في أكتوبر، لافته إلى أن إجمالي حجم الصادرات انخفض على أساس سنوي.

وأكدت أن حصة المنتجات النفطية المكررة من صادرات المملكة زادت بشكل مطرد خلال عام 2017؛ لتبدد أثر انخفاض مبيعات المملكة من النفط الخام في الأسواث الخارجية مع امتثالها للاتفاق العالمي بشأن خفض الإمدادات.

وكانت المملكة استثمرت في عدد من المصافي العملاقة في السنوات الأخيرة بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي، وباعت منتجات في الخارج مع استغلالها لمواردها النفطية الكبيرة، وتشمل تلك مصفاة ساتورب في الجبيل البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميًا وهي مشروع مشترك مع توتال الفرنسية.