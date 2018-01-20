منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع احتياجات السوق يطلقها بنك التنمية الاجتماعية

علي القحطاني (صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن وجود منتجات تمويلية جديدة بمجالات مختلفة تحت الدراسة ، تتوافق مع ” رؤية المملكة 2030 ” ، التي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

وأوضح البنك أن المنتجات الجديدة تساعد على تمكين الشباب والفتيات من المساهمة في النهضة الاقتصادية بالمملكة، حرصًا من البنك على تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوع وتوسع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن.

ويحرص البنك على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية وتوليد فرص وظيفية، كما أنه داعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع في المملكة.