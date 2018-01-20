أول غواصة بالمملكة تكشف سر تعلقها بالمجال

نايف السالم(صدى):

قالت كابتن ريم بخيت، أول غواصة سعودية، إن اكتئاب صديقتها هو السبب في قرارها بتعلم فنون الغوص، حيث تم علاج صديقتها من الاكتئاب عن طريق الغوص، ومن ثم ارتبطت بهذا المجال وأردات التخصص فيه.

وأوضحت كابتن ريم، أنها حصلت على الرخصة من وزارة الزراعة والثروة السمكية لتصبح أول امرأة سعودية متخصصة في هذا المجال، مؤكدة أن الغوص في الأعمال كانت تجربة مدهشة؛ لأنها تساعد على التركيز وصفاء الذهن و تعتبر خلوة مع الذات، وتفكر في مخلوقات الله عز وجل وتسبيح لعظمة الله.

وأكدت أن أقصى عمق وصلت إليه هو ٤٠ مترًا، مشيرة إلى أنا هذا هو الحد الأقصى العالمي للغوص الترفيهي.