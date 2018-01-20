شركات ” الشلهوب ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

خصصت مجموعة شركات الشلهوب التجارية ،بمجال التجزئة والتوزيع والتسويق، عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، للعمل بفروعها بالرياض وجدة وحائل.

ولفتت الشركة في إعلانها عبر موقعها الالكتروني أن الوظائف مخصصة لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1- مشرف متجر: للنساء/ الرياض.

2- مشرف متجر: للنساء/ جدة.

3- تنفيذي مبيعات :للرجال/ جدة.

4- تنفيذي مبيعات: للنساء/ جدة.

5- مدير متجر: للنساء/ جدة.

6- مساعد مبيعات : للنساء/ حائل.

7- مسؤول شؤون الموظفين: جدة.

وأشارت الشركة إلى وجود التفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة عبلى موقعها الالكتروني من خلال الرابط التالي هنا.