مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار لغم شرق أفغانستان

كابول(صدى):

قتل مدني إثر اصطدام مركبة كان يستقلها بلغم زرع على جانب طريق في مدينة جارديز بإقليم باكتيا شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة ” تولو.نيوز ” التلفزيونية الافغانية، صباح اليوم.

وأكد المتحدث باسم قائد الشرطة الاقليمية ساردار والي تاباسام، وقوع الحادث، قائلاً إن راكبًا آخر أصيب بجراح. ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها، وبدأت الشرطة تحقيقات.

يشار إلى أن الجماعات المسلحة في أفغانستان تستخدم أساليب زرع الألغام والعبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن في البلاد. ووفقًا لتقرير نصف سنوي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان “يوناما”، قتل إجمالي 1662 مدنيًا أفغانيًا، وأصيب 3581 آخرون في الفترة من يناير حتى يونيو العام الماضي.