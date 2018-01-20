الصحة تستعد لإطلاق تجمعات صحية جديدة بعدة مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة بدءها في اتخاذ إجراءتها لإطلاق التجمع الصحي الأول في مناطق جدة والطائف وغيرهما، وذلك بعد إطلاقها في المنطقة الشرقية كأول المناطق ثم الرياض ومكة.

وتتمثل الإجراءات في اختيار المستشفيات المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى، واختيار المراكز الصحية الأولية التابعة لها، وتشكيل مجلس استشاري في المناطق والمحافظات الصحية الجديدة للتنسيق وتحديد تاريخ البدء بإعداد خطة لتكوين ذلك التجمع الصحي والتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية فيها.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مؤخراً، البدء في التحول الاختياري لموظفي الخدمة المدنية، بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي، في إطار التحول، الذي شرعت فيه الوزارة.