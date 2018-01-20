أول غواصة بالمملكة: رياضة الغوص يمكن أن تكون مصدرا للدخل

عادل الحربي (صدى):

أوضحت كابت ريم، أول غواصة سعودية، أن رياضة الغوص يمكن أن تجذب السياح من خارج وداخل المملكة، مضيفة أنها قد تنجح دعم الاقتصاد وان تكون مصدراً للدخل القومي.

وأعربت كابت ريم، عن رغبتها في أن يكون هذا النوع من الرياضة، سببًا للاهتمام بالبيئة وحماية البحر والمحافظة على المرجان واستزراعه.

وأضافت أن هيئة الشباب والرياضة، يمكن أن تعمل على تطوير هذه الرياضة، وذلك من خلال زيادة عدد الشواطئ المرخصة للغوص فيها، والمزودة بالخدمات اللازمة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات البحرية.