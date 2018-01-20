بتكوين تفقد 30% من قيمتها في أسبوع.. ومخاوف تسيطر على السوق

عادل الحربي (صدى):

تعاني العملة الرقمية ” بتكوين ” من الانهيار المتزايد بعد فترة ازدهارها في سوق العملات الرقمية وتوافد المستثمرين عليها بشكل جنوني.

حيث هبطت القيمة السوقية لـ ” بتكوين ” بنسبة 7% خلال ال24 ساعة الماضية، مسجلة 10 آلاف مقابل 20 ألف دولار نهاية الشهر الماضي.

كما شهد الأسبوع الماضي انهيار حاد في العملة الافتراضية، فاقدة 30% من قيمتها خلال هذه الفترة فقط؛ ليصل التراجع في أيام معدودة إلى نحو 235 مليار دولار.

ويعد هذا الهبوط الحاد في مستوياتها وقيمتها السوقية أمرًا متوقعًا بسبب تغير معنويات السوق والحالة النفسية للمتعاملين، بعد الصعود الجنوني الذي شهدته ” بتكوين ” خلال الفترة السابقة والذي قاده سلوك المتعاملين بها.

وساهم في حالة الصعود الجنوني لها طرح شركتين أمريكيتين للخدمات المالية عقودًا آجلة للبتكوين، فيما تسمح العقود الآجلة للمستثمرين في البتكوين بالتداول على أساس توقعات أسعار العملة في المستقبل عند نقاط زمنية محددة يتم بعدها تسليم العقود، أو تحويلها إلى سيولة بعملات حقيقية.

يُذكر أن القمة المقبلة لمجموعة الـ20 للاقتصادات الكبرى في الأرجنتين، تعتزم بمشاركة المملكة بحث مقترحات لتنظيم العملة في مارس المقبل.