الإسكان تحدد موعد دفع أقساط الوحدات السكنية المستلمة

حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، أمس الجمعة، أنه سيتم البدء في دفع أقساط الوحدات السكنية بعد استلامها بأربعة أشهر.

وقالت الوزارة، إن الرسوم الإدارية سيتم دفعها بشكل إلزامي في مرحلة توقيع العقود النهائية، موضحة أنه يتم دفع 10% من منتج البيع على الخارطة مقدماً، بينما تخفض إلى 5% حال اللجوء إلى الرهن المبسر.

وفيما يخص المطلقات أو الأرامل الذين ليس لديهم أبناء، اشترطت الوزارة أن يكونوا تابعين لأحد الوالدين، وألا يكون لديهن بين ملك.

وقالت إنه لا يحق للشخص الأعزب، التقديم إلى منتجاتها لعدم انطباق الشروط الأساسية عليه.