ضبط مراهقان لقتلهما نصف مليون نحلة
أقدم مراهقان أمريكيان على قتل نصف مليون نحلة بالتخريب المتعمد لمشروع لإنتاج عسل النحل في ولاية أيوا الأمريكية ، حيث قاما بتدمير 50 خلية نحل مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد .
ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المراهقان ، عقب تقديم بلاغ من مالك المشروع يفيد بقيام المراهقان بالتسبب في اضرار بقيمة 60 ألف دولار أمريكي ، واصف فعلتهما بالغير مسئولة ، مٌشيرا إلى أنه اكتشف ما حل بمزرعته عندما ذهب لتنظيف خلايا النحل من أثار الثلوج التي تساقطت عليها.
وقال انجيلهاردت لوسائل إعلام أمريكية ، إن المراهقان ” كانا يطرقان فوق كل خلية مما تسبب في قتل النحل، لقد قضيا علينا تماما ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7050 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه كِــذا بَـــــس . ألنحل إيش ذنبهم .؟. حســـبي الله علاهــم .😠😡😠.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23454 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكسر ايديهم.