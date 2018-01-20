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ضبط مراهقان لقتلهما نصف مليون نحلة

ضبط مراهقان لقتلهما نصف مليون نحلة
واشنطن(صدى):

أقدم مراهقان أمريكيان على قتل نصف مليون نحلة بالتخريب المتعمد لمشروع لإنتاج عسل النحل في ولاية أيوا الأمريكية ، حيث قاما بتدمير 50 خلية نحل مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد .

ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المراهقان ، عقب تقديم بلاغ من مالك المشروع يفيد بقيام المراهقان بالتسبب في اضرار بقيمة 60 ألف دولار أمريكي ، واصف فعلتهما بالغير مسئولة ، مٌشيرا إلى أنه اكتشف ما حل بمزرعته عندما ذهب لتنظيف خلايا النحل من أثار الثلوج التي تساقطت عليها.

وقال انجيلهاردت لوسائل إعلام أمريكية ، إن المراهقان ” كانا يطرقان فوق كل خلية مما تسبب في قتل النحل، لقد قضيا علينا تماما ” .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7050 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليه كِــذا بَـــــس . ألنحل إيش ذنبهم .؟. حســـبي الله علاهــم .😠😡😠.

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