ضبط مراهقان لقتلهما نصف مليون نحلة

واشنطن(صدى):

أقدم مراهقان أمريكيان على قتل نصف مليون نحلة بالتخريب المتعمد لمشروع لإنتاج عسل النحل في ولاية أيوا الأمريكية ، حيث قاما بتدمير 50 خلية نحل مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد .

ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المراهقان ، عقب تقديم بلاغ من مالك المشروع يفيد بقيام المراهقان بالتسبب في اضرار بقيمة 60 ألف دولار أمريكي ، واصف فعلتهما بالغير مسئولة ، مٌشيرا إلى أنه اكتشف ما حل بمزرعته عندما ذهب لتنظيف خلايا النحل من أثار الثلوج التي تساقطت عليها.

وقال انجيلهاردت لوسائل إعلام أمريكية ، إن المراهقان ” كانا يطرقان فوق كل خلية مما تسبب في قتل النحل، لقد قضيا علينا تماما ” .