أمانة مكة تستجيب للشكاوي وتولي اهتمامها لصيانة السلالم الكهربائية

نايف السالم(صدى):

أكدت أمانة مكة المكرمة اهتمامها بمشاريع جسور المشاة والسلالم الكهربائية، تعزيزًا لمعايير السلامة والأمان للمشاة، ذلك على خلفية الشكاوى التي قدمها المواطنون حول الإهمال والأعطال المستمرة في السلالم الكهربائية بالمنطقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة، أن عدد الجسور التي تم انشاؤها يبلغ 18 جسر، والجسور التي طُورت بإضافة السلالم الكهربائية عددها 7، لافتًا إلى اهتمام الأمانة بالمحافظة على سلامة المشاة ،والحد من مخاطر الطرق، وإيجاد الحلول الآمنة للحد من الحوادث.