مع استمرار انتهاك قطر لحقوق العمالة.. إطلاق حملة دولية ضد الدوحة

طلال الضوي(صدى):

دشنت لجنة الانصاف الدولية، أمس الجمعة، حملة؛ دعم وإنصاف لضحايا عمال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت الأعمال البنائية لمنشأت مونديال 2022 بقطر، أسفرت عن وفاة أكثر من 1500 عامل؛ إثر تدني مستوى بيئة العمل، وعدم توافر الحماية الكاملة لهم.

وأشار بيان الحملة إلى أن حياة العمال المزرية التي يعيشونها في قطر السبب وراء وفاة هذا العدد الضخم من العمال، مطالبًا بإدانة قطر على انتهاكاتها لحقوق العمال، بسلوكها الغير إنساني.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة دورثي جون، إن اللجنو والحملة، سيعملون على ملاحقة قطر دوليًا، على المستوى الإعلامي والحقوقي والقانوني والإنساني، بالإضافة لإدانتها في كافة المحافل الدولية.

ولفت بيان الحملة إلى استمرار معاناة العمال حتى الان من الظروف المعيشية المزرية في قطر، حيث يعملون عدد كبير من الساعات في درجة حرارة مرتفعة، ولا يحصلون على رواتب مجزية، بالإضافة للإقامة في أماكن غير مؤهلة للسكن.

وكشف البيان عن قيام قر باعتقال فريق لـ ” بي بي سي ” البريطانية؛ إثر قيامه بالإعداد لبرنامج يكشف أوضاع العمال وحياتهم الخطرة.

وأكد البيان على مطالبتهم لـ مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ37 القادمة في جنيف بإدانة قطر لتفشي الفساد داخل كافة أجهزتها الحكومية.