” العيسي ” يوجه بتعيين زوجة الناجي الوحيد من حادث ” صبيا “

تركي السالم(صدى):

أجرى وزير التعليم أحمد العيسي، صباح اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالمواطن سامي النعمي الذي فقد أبناؤه وزوجته في حادث مروري بجازان.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الوزير قام بتعزية ” النعمي ” ، بالإضافة لإبلاغه بأنه وجه بتوظيف زوجته الأخرى في المدرسة التي يعمل بها.

وكان أقارب ” النعمي ” أشارو إلى أنه فقد أخته منذ 8 أشهر، قبل أن يفقد زوجته وأبناؤه الـ6 في حادث مروري، موضحين أنه العائل الوحيد لبقية أبناؤه وبنات أخته، ويعاني من ظروف مادية صعبة؛ مما أدى إلى استجابة سريعة من وزير التعليم؛ لتوفير وظيفة لزوجته الثانية؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.