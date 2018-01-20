تطبيق الطريقة الجديدة لقبول الأوامر خارج حدود التذبذب اليومي في ” تداول “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” ، عن بدء تطبيق الطريقة الجديدة لقبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك من يوم غد الأحد.

وأشارت ” تداول ” ، إلى أن الطريقة الجديدة ستكون فيها الأوامر المدخلة قابلة لتجاوز نسبة التذبذب اليومي، دون تغيير يذكر في نسبة التذبذب اليومية، والبالغة 10%.

وأوضحت الشركة، أن هذه الطريقة ستعمل على زيادة حجم الأموال المتدفقة، من خلال التحكم في الفترات الزمنية لأوامر الشراء أو البيع، عند إدخال الأمر، مع إمكانية الإلغاء أو التعديل.

والأوامر المتجاوزة لنسبة التذبذب اليومي ستكون غير قابلة للتنفيذ، خلال يوم تداول واحد، فستظل كما هي إلى حين أن يقرر المستثمر تغيير الأمر المدخل.