” الغذاء والدواء ” تحدد ضوابط معينة على مصنعي ومستوردي حليب الأطفال

عادل الحربي (صدى):

نبَّهت هيئة الغذاء والدواء، على جميع المستوردين ومصنعي منتجات حليب الأطفال، بعدم كتابة أي ادعاءات أو عبارات ليست مستندة على إثبات علمية، وذلك على بطاقات تلك المنتجات من شأنها تضليل المستهلكين.

كما شدَّدت الهيئة عليهم، بضرورة الالتزام التام بمتطلبات اللوائح الفنية من هذا النوع، وذلك بعد رصد عدد من الادعاءات على بطاقات منتجات حليب الأطفال تؤدي إلى تضليل المستهلكين أو استخدام المنتجات بطريقة غير مناسبة.

وقالت الهيئة إنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق أي مخالفات، مشيددة على رفضها السماح بدخول أو بيع أو تداول هذه المنتجات في أسواق المملكة