نقص عدد البيطريين الأبرز.. 7 ملاحظات على أداء مسالخ مكة بموسم الحج

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عدد من الملاحظات الهامة، بشأن المجازر بالعاصمة المقدسة؛ وذلك خلال موسم الحج.

وكانت أمانة مكة حققت عدد من النتائج الأيجابية في تنفيذ برامج النظافة العامة والرقابة الصحية والأنشطة ذات العلاقة بالصحة، على الرغم من الملاحظات التي رصدتها الوزارة.

ووجه وزير الشئون البلدية والقروية عبد اللطيف بن عبد الملك آل شيخ، خطابًا إلى أمانة مكة بتلك الملاحظات؛ لسرعة تلافيها وإيجاد حلول، وتطوير المجازر، ووضع غرامات وجزاءات على المخالفين وتطبيقها على الفور، بالإضافة لوضع خطة لاستقبال الأعداد المتوقعة من المذبوحات خلال موسم الحج المقبل.

وشملت الملاحظات التي وجه بها وزير الشئون البلدية والقروية ، خطابًا إلى أمين مكة التالي:

جميع المجازر الحالية تعمل بشكل يدوي؛ يسفر عنه تكدس وقلة انجاز.

ظهور تجاوزات وأخطاء في التنظيم لضعف الجانب الإداري والإشرافي.

نقص عدد الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى الفنيين والجزارين والمساعدين والعمالة المساندة،و تدني مستوى أداء الجزارين.

قِدم سوق الماشية بالكعكية؛ مما ترتب عليه أثر سلبي على المنطقة المحيطة، نظرًا لقربه من الاحياء السكنية، مما يؤدي إلى الازدحام الشديد.

تأخر تنفيذ مشروعات الأمانة المستقبلية في إنشاء المجازر الحديثة.

عدم الارتقاء بمستوى عقود التشغيل والصيانة لمجازر الأمانة لمستوى الحدث.

تدني مستوى المشغلين لتلك المجازر وانتهاء مدة عقد مسلخ الكعكية وعدم وجود بديل.