طالبات كلية الهندسة يصممن ” الساعة الرملية المنتجة للطاقة “

علي القحطاني (صدى):

صمم مجموعة من الطالبات في السنة الأولى بكلية الهندسة جهاز ينتج الطاقة من خلال حركة الرمل تحت مسمى ” الساعة الرملية المنتجة للطاقة “.

وأوضحت إحدى الطالبات رنا العمودي، أن مشروعهن يهدف إلى انتاج طاقة كهربائية متجددة ونظيفة لا تستهلك الموارد أو تضر البيئة، حيث تتمثل الفكرة في انتاج طاقة كهربائية من حركة سقوط الرمل داخل الساعة الرملية.

وكشفت طالبة أخرى جود التونسي، عن طريقة عمله، موضحه أنها تكون من خلال ترس داخل الساعة الرملية يدور عندما ينزل الرمل من الأعلى للأسفل مرورًا به، وعندما يدور الترس المربوط بمولد كهربائي يولد طاقة كهربائية ناتجة عن الطاقة الحركية من الترس.

وأكدت الطالبات أن المشروع استغرق شهرًا ونصف حتى تم الانتهاء منه، لافتًا إلى أنه قيد التطور، حيث هناك إمكانية لإحداث تطوير للجهاز وتوسعته لعمل مشروع ضخم، قائلين ” نهدف لإلى جعله مشروعًا متوفرًا في كل منزل كمصدر طاقة بديل بأقل تكلفة “.

واقترحت إحدى الطالبات صنع ساعة رملية ضخمة توضع في دوار لتنير الشوارع المحيطة به، فتكون شكلًا جماليًّا ومفيدًا في توفير طاقة، عن طريق استخدام الطاقة الناتجة عنه.