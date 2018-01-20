توقف أنشطة الحكومة الأمريكية بعد فشل تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ

واشنطن(صدى):

توقفت أنشطة مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة، بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل في أعقاب تصويت إجرائي.

وبدأ توقف الأنشطة الحكومية غير الضرورية بعد أن عجز مجلس الشيوخ عن تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يستمر لمدة 30 يومًا.

وكان التصويت في مجلس الشيوخ الذى يضم 100 عضو يتطلب أغلبية كبيرة من 60 عضوًا لوقف النقاش والسماح بالتصويت الرسمي على التشريع.