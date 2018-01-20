تعليم الأحساء تتخذ الإجراءات اللازمة في واقعة صفع معلم لأحد الطلاب

عادل الحربي (صدى):

أمر مدير تعليم الأحساء أحمد بلغنيم بسرعة اتخاذ مايلزم من إجرءات للتحقق في واقعة تعدي أحد المعلمين على طالب.

جاء ذلك على خلفية واقعة تعدي معلم بالضرب على أحد الطلاب وتوبيخه، التي تم تداولها من خلال مقطع فيديو أفاد بأن الواقعة بأحد المدارس الأهلية التابعة لتعليم الأحساء.

ومن جانبه شددت مديرة التعيم التربوي بالإدارة سهير بنت حمد الحواس، على أهمية التعامل التربوي والأخلاقي مع الطلاب التزامًا بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم.

كان الطالب الذي يدعى ” مروان ” تعرض لثلاث صفعات على وجهه في مدرسة بالأحساء، على يد معلم تربية دينية عقابًا له بعدما نفى ضحكه أثناء الشرح.